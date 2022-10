BMW prallen in Stahle aufeinander: 69-Jährige schwer verletzt

Mehr als 20.000 Euro Schaden ist am Freitag bei einem Unfall bei Stahle entstanden. Beteiligt waren laut Polizei zwei BMW. Eine 69-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

„Eine 69-Jährige befuhr um 10.45 Uhr mit ihrem schwarzen 1er-BMW die Holzmindener Straße von Holzminden kommend in Richtung Stahle und wollte nach links auf einen Auffahrtsarm zur B64 abbiegen. Hierfür nutzte sie die Linksabbiegerspur, achtet beim Abbiegen jedoch nicht auf einen 22-Jährigen, der ihr in einem schwarzen BMW X5 entgegenkam“, so Polizeisprecher Jörg Niggemann.

Die Fahrzeuge stießen laut Polizeibericht im Kreuzungsbereich frontal zusammen und blieben mittig auf der Fahrbahn stehen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Während der 22-Jährige nur leicht verletzt wurde, musste die 69-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Strecke bis etwa 13.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.