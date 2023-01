Bodybuilding-Talent Oscar Zinnecker aus Stahle holt bei Deutscher Meisterschaft  Platz 4

Die vielen Freizeit-Kraftsportler in Barnies Sportstudio in Höxter haben monatelang mitbekommen, wie sich Oscar Zinnecker auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft an den vielen Geräten Tag für Tag stundenlang quälte und trotz der schweißtreibenden Übungen immer mit viel Freude und Elan das „Eisen bog“.

Oscar hat einen durchtrainierten Körper - männlich, optisch stark, athletisch. Der junge Mann muss in den nächsten Wochen die Lang- und Kurzhanteln im Sportstudio aber häufiger mal auf den Eisenständern liegen lassen, weil er eifrig für sein Abitur am König-Wilhelm-Gymnasium in Höxter mit Büchern und am Laptop trainieren, also pauken, muss. Das bedeutet für ihn jetzt einige Zeit mehr geistiges als körperliches Bodybuilding.