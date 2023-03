Brand auf dem LGS-Gelände in Corvey

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Höxter ist am Freitagabend (10. März) zu einem Brand am Radweg des Weserbogens Corvey gerufen worden. Der abgesperrte Bereich gehört zum Gelände der zukünftigen Landesgartenschau Höxter.

Freiwillige Feuerwehr Höxter muss in Abendstunden ausrücken

Die Freiwillige Feuerwehr Höxter ist am Freitagabend (10. März) zu einem Brand in Corvey gerufen worden. Dort brannte ein Eichenbaum auf dem LGS-Gelände.

Ein Anrufer hatte dort zuvor einen lauten Knall gehört. Direkt am Radweg brannte ein großer Eichenbaum. Die starken Winde erschwerten laut Feuerwehr den Einsatz und „förderten den Brandfortschritt“.

Zunächst wurde für den Löschangriff gegen 21 Uhr am Freitag (10. März) ein Tanklöschfahrzeug aufgebaut. Von der Feuerwehr hieß es: „Der Eichenbaum musste an verschiedenen Stellen geöffnet werden, um besser an den Brandherd zu kommen“.

Im Verlauf des Einsatzes wurde der Baum schließlich gefällt und die Unterstützung durch einen Forstarbeiter angefordert. Schließlich konnte das Feuer in Corvey (Am Hafen) gelöscht werden. Auch die Polizei sei vor Ort gewesen. Einsatzende für die Feuerwehrkräfte war um 23.30 Uhr.