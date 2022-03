Brand im Fachwerkhaus neben der Blankenauer Kirche

Bei einem Feuer in einem mehr als 300 Jahre alten Fachwerkhaus in Blankenau neben der barocken Pfarrkirche ist in den Wohnräumen Sachschaden entstanden. Das Gebäude wurde stark verraucht. Der Hauseigentümer war nicht im Zimmer und wurde auch nicht verletzt, berichteten Polizei und Feuerwehr.

Großeinsatz der Feuerwehren am Sonntagvormittag: Elektrogerät Auslöser für Feuer in Wohnraum

Mehr als 70 Einsatzkräfte waren vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern. Gegen 11.40 Uhr rückten die Feuerwehren der Nachbarortschaften an, weil Blankenau keine eigene Feuerwehr besitzt. Laut Stadtbrandinspektor Stefan Nostitz sei wohl ein Elektrogerät in dem Haus von 1712 in Brand geraten.

70 Feuerwehrleute aus den beverunger Ortschaften waren am Vormittag in Blankenau im Einsatz. Foto: Michael Robrecht

Die Flammen hätten sich ausgebreitet, dunkler Rauch sei aus dem Gebäude gequollen. Die Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle, mussten jedoch den Qualm aus den meisten Zimmern und Fluren mit Lüftern aus dem Haus pusten.

Feuerwehreinsatz in der Dorfstraße an der Kirche in Blankenau. Foto: Michael Robrecht

Großalarm sei ausgelöst worden, weil es sich in Blankenau in der Dorfstraße an der Kirche um eine enge historische Bebauung mit vielen alten Fachwerkhäusern handele. "Und da gehen wir immer auf Nummer sicher und alarmieren großzügiger", sagte Nostitz mit Blick auf die schöne und nahe am betroffenen Haus gelegene Kirche und die Nachbarbebauung. Auch wegen der Corona-Pandemie müsse man mehr Einheiten heranziehen.

Laut dem Stadt-Feuerwehrleiter Nostitz habe der Brandmelder im Haus Alarm geschlagen. Daraufhin habe der Bewohner frühzeitig Hilfe holen und die Feuerwehr anrufen können. So sei durch den Melder wieder einmal möglicherweise ein größerer Brand verhindert worden. Die Feuerwehren würden immer wieder die Bevölkerung auf genau dieses Thema hinweisen.

Am Einsatz Dorfstraße 17 waren der Feuerwehr-Löschzug Beverungen mit Drehleiter, die Ortsfeuerwehren Amelunxen und Wehrden als für Blankenau zuständige Einheiten sowie auch Herstelle und Würgassen vbeteiligt. Auch Rettungswagen und Polizei standen in der gesamten Dorfstraße.