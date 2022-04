Höxter

Beim Keilriemenhersteller Arntz Optibelt in Höxter hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei das Feuer an der Absauganlage eines Schredder-Filtergebläse im ersten Obergeschoss einer Produktionshalle ausgebrochen, wo Gummireste abgesaugt würden. Es gab keine Verletzten. Die gesamte Halle wurde durch dunklen Qualm stark verraucht.

Von Michael Robrecht