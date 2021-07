Brandstiftung: Möbelhaus und Lieferwagen beschädigt

Holzminden/Höxter

Feuer in der Max-Planck-Straße in Holzminden: Am Montag brach in den frühen Abendstunden im Außenbereich eines Möbelgeschäftes ein Brand aus, der sich auf einen Lieferwagen und das Gebäude ausbreitete und zu einem erheblichen Brandschaden führte. Im Rahmen eines Großeinsatzes der Holzmindener Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein höherer Schaden verhindert werden. Der betroffene Lkw sowie das Dach des Möbelhauses (ca. 200 Quadratmeter) wurden dabei beschädigt. Der Brandschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 100.000 Euro.

wn