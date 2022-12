„Bremer Stübchen“ in Höxter wird Silvester geschlossen

Die Gaststätte „Bremer Stübchen“ an der Ecke Nicolaistraße/Corbiestraße in Höxter schließt zum 31. Dezember 2022. Das hat das Inhaberehepaar Henrik und Annemie Wacker dem WB bestätigt.

Das Ladenlokal in dem großen und zuletzt frisch gestrichenen Gebäude von 1907 sei neu vermietet worden, so Henrik Wacker. Nach 30 Jahren im Restaurant wolle man jetzt in Rente gehen. Nachdem das Hotel „Stadt Bremen“ 1956 zum Wohn/Geschäftshaus umgebaut worden war, haben die Eltern von Henrik Wacker in den 1960er-Jahren den bekannten Imbiss aufgebaut. 1991 übernahmen Henrik Wacker und seine Frau Annemie den Betrieb.