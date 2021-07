Brückensturz: Zwei konkrete Hinweise nach Bericht bei »Aktenzeichen XY«

17-Jährige stürzte 2013 von der B64-Fußgängerbrücke – Mehrere Reaktionen im Laufe der Sendung am Mittwochabend

Höxter/Bielefeld (WB/ca). Sechs Jahre nach dem tödlichen Sturz einer 17-Jährigen von der B64-Fußgängerbrücke in Höxter ist der bislang ungeklärte Fall in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY ...ungelöst« am Mittwochabend noch einmal aufgerollt worden. Schon während der Live-Sendung gab es vielversprechende Reaktionen.