Temperamentvoller Büttenabend begeistert in Ovenhausen

Eine wilde Nacht in Ovenhausen.

„Wir sind heute Abend ausverkauft“, verkündete Sitzungspräsident Lukas Wöstefeld voller Stolz und begrüßte die gut gelaunte Narrenschar am Dreiort. Pünktlich um 18.11 starteten die Karnevalisten in den Abend, der nicht nur von Tänzen, Büttenreden und Sketchen geprägt wurde, sondern nahtlos in eine wilde Party-Nacht mit der Live-Band „Holy-Moly“ überging.