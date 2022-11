Bummeln, staunen, kaufen in  Höxter-Ottbergen

Höxter-Ottbergen

Die Kulturgemeinschaft Höxter-Ottbergen freut sich sehr, dass am 3. und 4. Dezember auf dem Wiemers-Meyerschen Hof endlich wieder ein „richtiger“ Nikolausmarkt stattfinden wird – der 19. nach Corona-bedingten Ausfällen. Er öffnet am Samstag um 14 und am Sonntag um 12 Uhr.

Von Iris Spieker-Siebrecht