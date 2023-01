Bundespräsident eröffnet 1200-Jahrfeier in Corvey persönlich

Wann sieht man das in Höxter und Corvey? Der Bundespräsident fährt mit Eskorte in Corvey vor und spricht im Kaisersaal.

So ist das Fest trotz Verspätung ein glanzvolles. Und verbunden mit einem Ortswechsel. Denn der Weg zum Floßplatz ist wegen der gesperrten Weserbrücke unterbrochen. Die Gilde macht das Beste daraus und verlegt Zelt und Rummel kurzerhand in die Innenstadt. Die Firma Klingemann stellt ihren Parkplatz zur Verfügung. Und so feiern die Schützen im Herzen der Stadt. Königspaar Frank Wiesemann und Sandra Vogt haben an einem heißen Sonntag ihren großen Tag – gefolgt von den neuen Regenten Dieter Kuhlebrock und Ehefrau Martina am Festmontag.