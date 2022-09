Bushaltepunkte verlegt und Höxters Schüler steigen an Schulen ein und aus

Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten in der Weser- und Uferstraße haben vor zwei Wochen bereits die Hochbauarbeiten zur Neugestaltung des Höxteraner Bahnhofs- und Bushaltestellenumfeldes begonnen. Nachdem die notwendigen Kanalbaumaßnahmen komplett erfolgreich abgeschlossen werden konnten, beginnt nun die eigentliche intensive Neugestaltung des Bahnhofsgeländes mit neuem Pflaster und der Herstellung der Barrierfreiheit. Aufgrund der kommenden Bauphase ergeben sich deshalb zunächst Änderungen bei den Buslinien, später auch für den Fahrzeugverkehr, kündigte die Stadt im Ausschuss an.

Auf dem Bus- und Bahnhofsgelände in Höxter gibt es ab Montag weitere Sperrungen. Es wird intensiv gebaut. Der barrierefreie Zugang zum Bahnsteig erfolgt über die östlich gelegene Rampe am Bahnhof. Die Baustellenfahrpläne der betroffenen Linien sind unter www.fahr-mit.de veröffentlicht.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport und Familie berichtete die Stadtverwaltung, dass weitere Straßensperrungen am Bahnhof notwednig seien. Ab Montag, 19. September, erfolgt die Sperrung des Wendehammers in der Uferstraße an der Bahnunterführung. Damit entfällt auch die dortige Ersatzhaltestelle der „fahr mit“ - Buslinien.