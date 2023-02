Carneval Verein Ottbergen feiert 20. Geburtstag im KuStall

Ottbergen

Seit 20 Jahren gibt es den Carneval Verein Ottbergen (CVO) nun, und die „Jrön-Wießen“ haben sich längst in der närrischen Gesellschaft des Kreises Höxter etabliert. Am Freitag feierten die Ottberger Karnevalisten den 14. Büttenabend und ließen ihren Schlachtruf „Ottbergen, ratz-fatz, rubbel die Katz“ bis in den frühen Morgen erschallen.

Von Iris Spieker-Siebrecht