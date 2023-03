CDU fordert Konzept für die Zukunft der Musikschule Höxter

„Die jahrelange, wertvolle und aufopferungsvolle Arbeit vieler Aktiver im Dienst der musikalischen Bildung und damit der Kultur dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden“, sagt Günther Ludwig. Der ehrenamtlich aktive Vorstand und alle Lehrkräfte hätten es verdient, dass ihr Engagement in unruhigen Zeiten zum Wohle der Musikschule als gemeinnütziger Verein gewürdigt wird.

Deshalb spricht der Fraktionsvorsitzende im Namen der CDU-Ratsmitglieder allen hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen um die Vereinsvorsitzende Maria Franke seinen Dank und seine hohe Anerkennung für die herausfordernde Arbeit aus.

Es sei allerhöchste Zeit seitens der Verwaltung, das angekündigte Zukunftskonzept zu präsentieren, damit die verbleibende Amtszeit des noch amtierenden Vorstandes bis zur Mitte dieses Jahres zum erfolgreichen Übergang in die Trägerschaft der Stadt Höxter genutzt werden könne, so wie es im vergangenen Jahr im Stadtrat beschlossen worden ist. „Es bedarf einer inhaltlichen und personellen Konzeption, welche sich an den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler sowie an den wirtschaftlichen Möglichkeiten orientiert“, so Ludwig.

Entscheidungsgrundlage für Haushaltsverabschiedung

„An die fraktionsübergreifend beschlossene Kostenbeteiligung, welche sich als Budget im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 der Stadt Höxter wiederfindet, ist ein konkretes und langfristig wirtschaftlich und personell tragfähiges Konzept geknüpft, welches zur Haushaltsverabschiedung bislang nicht vorliegt,“ kritisiert Fraktionsvorstandsmitglied Edison Buch aus Bödexen. „Dieses Konzept ist jedoch eine notwendige Entscheidungsgrundlage für die Haushaltsverabschiedung,“ macht die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Christdemokraten, Karin Wittrock, deutlich.

Vor dem Hintergrund der geplanten Trägerschaft durch die Stadt wundere sich die CDU-Fraktion geschlossen darüber, dass im Stellenplan hierzu keinerlei Information noch konkrete Stellen zu finden sind. Die Christdemokraten fordern daher die Verwaltungsspitze auf, die beschriebene Informations- und Konzeptionslücke zu schließen und damit das erfolgreiche Musikschulangebot über den 30. Juni hinaus langfristig sicher zu stellen.