CDU Höxter: Alle Kreisstadt-Themen kommen bei Podiumsdiskussion auf den Tisch

Politik aus erster Hand. Das bietet die CDU Höxter an. Bürger und Mitglieder sind am Samstag, 25. Februar, zum „Neujahrsempfang“ mit Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunft Höxter - Attraktiv gestalten“ ab 16.30 Uhr in der Residenz-Stadthalle Höxter willkommen.

Die CDU Höxter (hier ein Foto der Ratskandidaten und Ratsmitglieder) bietet am 25. Februar in der Stadthalle ein besonderes Angebot an: In der Podiumsdiskussion „Zukunft Höxter - Attraktiv gestalten“ mit dem Landtagsabgeordneten Matthias Goeken, mit Anja Beineke vom Förderverein LGS, Michael Urhahne (Leiter des Berufskollegs Kreis Höxter) und Robin Lintemeier (Kreisvorsitzender der JU Höxter) geht es um wichtige Weichenstellungen für Höxter.

Folgendes Programm ist geplant: Empfang der Gäste, Begrüßung und Ansprache durch den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Daniel Razat und Grußwort von Landrat Michael Stickeln. Ein besonderes Angebot ist die Podiumsdiskussion „Zukunft Höxter - Attraktiv gestalten“ mit dem Landtagsabgeordneten Matthias Goeken, Anja Beineke vom Förderverein LGS, Michael Urhahne (Leiter des Berufskollegs Kreis Höxter) und Robin Lintemeier (Kreisvorsitzender der JU Höxter). „Wir wollen gemeinsam mit diesem wichtigen Thema und anschließendem gemütlichen Beisammensein das Jahr 2023 einläuten“, sagte CDU-Vorsitzender Razat. Themen gibt es in Höxter zurzeit neben allen Facetten und Chancen der Landesgartenschau genug: Bauinvestitionen, Haushaltslage, Bildung, Sport, Kultur und Infrastruktur gehören dazu.

Die Veranstalter bitten alle Interessierten, sich für eine gute Planung in der CDU-Kreisgeschäftsstelle per Telefon 05271 697980 oder per Email [email protected] bis Donnerstag anzumelden. Spontane Teilnahmen an der Veranstaltung seien aber jederzeit am Samstag auch noch möglich, so die CDU. „Reichen Sie die Einladung gerne auch an Interessierte, Freunde, Bekannte und Verwandte weiter“, ergeht die Bitte an die CDU-Mitglieder.