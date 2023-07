Schützenfest in Gehrden statt Fernseh-Talkshows

Auf CDU-Spitzenpolitiker Carsten Linnemann ist Verlass. Er hat trotz neuer Verpflichtungen durch seinen Karriere-Sprung an diesem Sonntag (16. Juli) das Schützenfest in Gehrden besucht.

Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann weiß, wie die Gehrdener ticken: Kurze Reden bewegen die Herzen, lange Ansprachen führen zu eingeschlafenen Füßen. Und die gab es beim Höhepunkt des Gehrdener Schützenfestes beim Festakt am Ehrenmal in der Ortsmitte am Sonntag bei herrlichem Sommerwetter nicht. Denn der bekannte CDU-Politiker brachte in zehn Minuten auf den Punkt, wo andere rhetorische Endlosschleifen drehen.