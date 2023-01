CDU-Spitzenpolitiker Brinkhaus fordert in Höxter Rückkehr zur Wehrpflicht

Höxter

CDU-Spitzenpolitiker Ralph Brinkhaus hat beim Neujahrsempfang des ABC-Abwehrbataillons 7 in Höxter die Wiedereinführung der seit 2011 ausgesetzten Wehrpflicht zum Thema gemacht. Er wolle jetzt bewusst diesen Stein ins Wasser werfen: „Es würde dem Land gut tun, wenn wir die Wehrpflicht wieder aktivieren würden“, sagte der frühere Bundestagsfraktionsvorsitzende von CDU und CSU am Sonntagmittag vor 160 Gästen in der Kaserne in Höxter.

Von Michael Robrecht