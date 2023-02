Eine Woche auf Vox: Christiane Hellwig aus Höxter will Guidos Deko-Queen werden

Dreharbeiten zu Guidos Deko Queen: Am Montag treten diese fünf Deko-Expertinnen auf dem TV-Sender Vox in der populären Show Guidos Deko Queen gegeneinander an. Dabei ist auch Christiane Hellwig aus Höxter (2. von rechts). Der schwarze Van war auch in Höxter unterwegs.

Foto: Guidos Deko Queen/Vox