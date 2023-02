 Christoph Ising aus Lütmarsen macht aus Tannenschonung  eine Bienenwiese

Höxter/Lütmarsen

Vertrocknete Blütenstände und Steinhaufen, im Boden eingelassene Wasserkübel und Nistkästen prägen das Bild eines Grundstückes an der Heidestraße am nordöstlichen Rand von Lütmarsen. „Das ist so gewollt“, sagt Besitzer Christoph Ising lächelnd und deutet auch auf Reisighaufen und Totholz, die an mehreren Stellen in der ehemaligen Tannenschonung zu finden sind. „Die ‚Unordnung‘ hier bietet Schutz und Lebensraum für eine Vielzahl von Kleinstlebewesen, Insekten, Spinnen, Vögeln und Kleintieren“ erklärt er.

Von Iris Spieker-Siebrecht