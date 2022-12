„Circus“ hat Zirkus mit der Stadt Höxter

Um auf ihr Weihnachts-Gastspiel in Höxter aufmerksam zu machen, haben die Artistenfamilien vom Circus Trumpf ihre Plakate an Zäunen, auf Privatgrundstücken, überall in der Kernstadt und in einigen Ortschaften aufgehängt. Die Stadt schickte jedoch den Bauhof los und ließ rigoros Dutzende von Plakattafeln abnehmen. Auch dürfen die Zirkusleute keine Flyer mehr auslegen und nicht in der Fußgängerzone für ihre Weihnachtsshow werben. Trotz des Einverständnisses der Eigentümer der Zaun-Werbestellen droht dem Zirkus nun ein Bußgeld. Die Familien Trumpf und Köllner verstehen die Welt nicht mehr und empfinden die Aktion als „unangemessen streng“.

Weihnachts-Variete Trumpf gastiert in Höxter an Albaxerstraße: Ordnungsamt lässt alle Plakate abnehmen

Meine Damen und Herren, hereinspaziert in den Circus Trumpf und das Weihnachtsvarite auf dem Hof von Firma Wittrock in der Albaxer Straße in Höxter.

Was ist da los? So eine Ablehnung wie in Höxter durch das Ordnungsamt hätten sie in vielen Jahrzehnten noch nicht erlebt. Dabei seien sie so froh gewesen, nach den vielen einnahmelosen Corona-Jahren endlich wieder auftreten zu dürfen. Man kämpfe zurzeit um das wirtschaftliche Überleben. Viele Zirkusbetriebe hätten schon aufgegeben. Mit Bürgermeister Daniel Hartmann sei man im Vorfeld auch gut klargekommen, der habe Zusammenarbeit und Wohlwollen signalisiert. „Doch dann hat uns das Ordnungsamt das so wichtige Plakatieren vor den Auftrittsterminen vom 22. Dezember bis 8. Januar streng verboten und auf ein Gesetz verwiesen, wo solche Plakate den Straßenverkehr stören“, berichtet Zirkusdirektor Williams Köllner dem WB. Alles Auslegungssache: Er hoffe, dass die Stadt noch einlenke und man einen Kompromiss finde, denn vor leeren Rängen im großen Zelt wolle man besser nicht spielen. Man hätte doch über weniger Plakate und Werbezeiten reden können. Aber nur knapp ein paar Tage vor den Terminen werben zu dürfen, das nütze nichts. Stattdessen kam ein Verbotsschreiben der Stadt.