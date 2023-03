„Clever Fit“ Höxter: Pleite-Ankündigung bisher nur am Schaufenster

Name taucht in NRW-Insolvenzliste immer noch nicht auf

Höxter

Die am Schaufenster des Fitnessclubs „Clever Fit“ am Marktplatz in Höxter angekündigte Insolvenz des Höxteraner Studios ist in der NRW-Liste der Insolventbekanntmachungen bisher noch nicht angezeigt worden. Das gilt als ungewöhnlich. Was läuft da ab?

Von Michael Robrecht