Corona: Alle Termine stehen auf dem Prüfstand

Höxter (WB). Kult-Sauerländerin Frieda Braun wird mit ihrem Programm „Erst mal durchatmen“ am Samstag, 14. März, um 20 Uhr in der Residenz Stadthalle Höxter auftreten. 650 Karten wurden abgesetzt. Die Halle ist ausverkauft.

Leere Ränge in Höxters Stadthalle: So könnte es hier bald aussehen.

Höxters Stadthallenmanagerin Katharina Postert kann nicht so richtig durchatmen. Sie erklärte gestern: „Aufgrund der Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus hat das Ordnungsamt der Stadt Höxter für Veranstaltungen in der Stadthalle die Auflage erteilt, die Besucher namentlich zu erfassen, um größere Events nicht generell absagen zu müssen. Das gilt für Frieda Braun. Hintergrund ist, dass bei einer nachgewiesenen Infektion Kontaktpersonen schnell ermittelt werden können.“

Den Veranstaltern liege die Gesundheit der Besucher am Herzen, „deshalb kommen wir der Auflage nach“, erklärt Katharina Postert von kds-events. „Wir werden Listen auslegen, in die sich die Besucher eintragen“, erläutert sie das Prozedere. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, beginnt der Einlass bereits um 18 Uhr, also zwei Stunden vor der Veranstaltung. Die Gäste werden gebeten, frühzeitig zu erscheinen. Wer seinen Namen nicht angeben wolle, werde nicht in die Halle gelassen. Katharina Postert weist auf eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts hin, dass Menschen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko beim Besuch größerer Veranstaltungen Vorsicht walten lassen sollten.

Sebastian Vogt, Pressesprecher der Stadt Höxter, sagte am Donnerstagnachmittag, dass die Verwaltung alle Veranstaltungen im Stadtgebiet wegen des Coronavirus auf den Prüfstand stellen werde. Man sei mit der Werbegemeinschaft über das Stadtfest „Höxteraner Frühling“ am Sonntag, 5. April, im Gespräch. Mit der AfD werde über die Björn-Höcke-Kundgebung am 28. März gesprochen. Vor Anfang nächster Woche gebe es aber keine Entscheidungen, dann werde die aktuelle Lage bewertet. AfD-Kreispressesprecher Peter Eichenseher erklärte gestern, dass die AfD den Höcke-Auftritt nicht von sich aus absagen werde. Hier sei die Stadt am Zuge, für Klarheit zu sorgen und eine für alle Veranstaltungen einheitliche Linie vorzugeben. Man habe einen Fragenkatalog der Stadt beantwortet und werde jede Entscheidung akzeptieren.

1500 Leute bei Barock und 750 beim Heeresmusikkorps zuletzt in Beverungen, 650 Besucher bei Frieda Braun am nächsten Samstag in Höxter: Diese Termine seien trotz hoher Besucherzahlen noch genehmigt worden. Eichenseher meinte, dass man nicht das gesamte öffentliche Leben stilllegen könne, wenn es keinen Fall vor Ort gebe. Es müssten aber alle die hygienischen Regeln einhalten.

Inzwischen haben viele heimische Schützenvereine, Stadtfestorganisatoren und Kulturschaffende Befürchtungen, dass ihre Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten ausfallen müssen. In Holzminden wurde das Kükenfest bereits abgesagt. Inzwischen werden bundesweit sogar Schul- und KiTa-Schließungen ab nächste Woche ins Gespräch gebracht. Im Kreis Höxter sagen bereits Privatleute größere Feiern ab.