Corona: Schon zwölf Menschen im Kreis Höxter stehen unter Quarantäne

In NRW gehört der Kreis Höxter zu den letzten drei Kreisgebieten ohne bestätigten Coronafall. Sieben Menschen stehen an diesem Freitag jedoch unter Quarantäne.

Diese aktuelle Zahl bestätigte am heutigen Freitagmorgen die Kreisverwaltung in Höxter. Die Ordnungsämter der jeweiligen Städte würden Anordnungen für die betroffenen Personen aussprechen. Dabei handele es sich überwiegend um Bürger, die in Risikogebieten Südtirol oder in Italien im Skiurlaub waren oder nachweislich Kontakt zu amtlich bestätigten Coronafällen gehabt hätten, sagte Kreissprecher Thomas Fuest.

Das Kreisgesundheitsamt und die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe bereiten derzeit die Einrichtung eines mobilen Diagnosedienstes im Kreis Höxter vor, um bei begründeten Verdachtsfällen auf das Coronavirus Tests durchführen zu können. Damit sollen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie die Kliniken entlasten werden. Der Dienst wird in der kommenden Woche die Arbeit aufnehmen.

In NRW gehört der Kreis Höxter zu den letzten drei Kreisgebieten ohne bestätigten Coronafall. Im Kreis sei bisher kein Coronafall nachgewiesen, so die Verwaltung. In Paderborn eröffnen Stadt und Kassenärztliche Vereinigung für mögliche Infizierte am Montag in der Kantine der Alanbrooke-Kaserne eine zentrale Stelle. In den Paderborner Krankenhäusern dürfen Patienten nur noch einen Besucher pro Tag, begrenzt zwischen 15 und 17 Uhr, empfangen.

Die Schulen im Kreis Höxter schauen an diesem Freitag nach Düsseldorf. Dort wird heute eine Entscheidung erwartet, ob wie in Bayern oder im Saarland ab Montag die Schulen geschlossen werden. Einige Schulen haben für heute Mittag bereits Infoveranstaltungen angesetzt.