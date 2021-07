Corona-Soforthilfe angelaufen: Ansturm auf Anträge

Höxter (WB). Die Soforthilfe des Landes NRW für Zuschüsse für Selbständige und kleine Unternehmen bis 50 Mitarbeiter ist angelaufen. Darauf weist die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter (GfW) hin. Bund und Länder unterstützen Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen in der Corona-Krise durch Zuschüsse. Viele Länder reichen nicht nur Bundesmittel an die Firmen weiter, sondern stocken das Programm durch eigene Gelder auf.

Eine Antragsflut wird erwartet, so GfW-Chef Michael Stolte zum WB. Auch viele Beratungsgespräche sind nötig. Ein kurzer Appell der GfW an die Solidarität: "Das Soforthilfeprogramm soll wirtschaftliche Schwierigkeiten und Engpässe auf eine Frist von drei Monaten abfedern und steht für die zur Verfügung, die durch die Corona-Krise aktuell diese Schwierigkeiten haben. Um zu verhindern, dass die Datenbanken und Server aufgrund einer "Antragsflut" ab dem morgigen Tag zusammenbrechen, wird um solidarisches Handeln gebeten. Sie können Anträge noch bis 30. April 2020 stellen! Seien Sie bitte solidarisch und stellen Sie einen Antrag zurück, wenn Sie aktuell noch nicht von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Engpässen betroffen sind und lassen denjenigen den datentechnischen Vortritt, die aktuell in existenzieller wirtschaftlicher Not sind."

Von Autozulieferern über Bekleidungsläden bis hin zur Gastronomie: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen viele Branchen heftig. Ob Freischaffende, Angestellte oder Unternehmer – zum Teil stehen Existenzen auf dem Spiel, unzählige Menschen müssen zumindest mit schmerzhaften finanziellen Einschnitten leben. Deshalb gibt es das Milliardenprogramm des Bundes.