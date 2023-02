Corona-Test weg: Besucherregeln für KHWE-Krankenhäuser im Kreis Höxter

Die Besuchszeiten sowie die Maskenpflicht bleiben bestehen. Weiterhin gilt, dass die Krankenhäuser in Bad Driburg, Brakel, Höxter und Steinheim von Besuchern mit grippeähnlichen Symptomen nicht betreten werden sollen. Die Patienten dürfen täglich zwischen 11 und 18 Uhr Besuch empfangen. Für die Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter muss während des gesamten Besuchs eine FFP2-Maske getragen werden – auch auf den Patientenzimmern.

Darüber hinaus muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und die Hygienevorschriften eingehalten werden. So sieht das Testkonzept für Patienten ab heute aus: Stationäre Patienten werden am Tag ihrer Aufnahme mittels Schnelltest getestet. Bei erkältungs- oder grippeähnlichen Symptomen erfolgt ein zusätzlicher PCR-Test. Für Begleitpersonen, sowohl ambulant als auch stationär, entfällt die Testpflicht.

Besuche in den Seniorenhäusern werden so organisiert: Für die Seniorenhäuser der KHWE in Steinheim (St. Rochus), Bökendorf (St. Josef), Höxter (St. Nikolai), Beverungen (St. Johannes Baptist) und Brakel (St. Antonius) entfällt ebenfalls die Testpflicht ab Mittwoch, 1. März. Beim Betreten der Einrichtungen und im Umgang mit den Senioren müssen Besucher weiterhin eine FFP2-Maske tragen. Patienten des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Für Besuche von Arztpraxen sieht das Gesundheitsministerium weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske vor. Das gilt auch für die Facharztpraxen des MVZ Weser-Egge in Bad Driburg, Brakel und Höxter.

Corona: Inzidenz bei 186 im Kreis Höxter

Die 7-Tagesinzidenz im Kreis Höxter betrug am Dienstag 186,4 pro 100.000 Einwohner im Kreis Höxter. 56.007 Fälle sind offizielle bestätigt. 240 Tote im Zusammenhang mit Covid 19 sind im Kreis Höxter aktenkundig. Die Landesregierung hat zum 1. Februar 2023 die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und die Isolierungspflichten für Corona-Infizierte auslaufen lassen. Schutzmaßnahmen konzentrieren sich nun auf Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen. Die meisten anderen Bundesländer verfahren ähnlich.