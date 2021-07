Corona wirbelt das koptische Weihnachtsfest durcheinander

Russen, Serben, Kopten, Äthiopier und Armenier feiern nach dem Julianischen Kalender erst am 6. Januar Weihnachten. An die Geburt Christi wird traditionell in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar in Gottesdiensten erinnert. Gefeiert wird Weihnachten am Dreikönigstag auch im Kloster Brenkhausen, aber wegen Corona völlig anders als sonst.

Ein einsamer Christbaum vor dem Portal zum Kopten-Kloster Brenkhausen: Ein Weihnachtsfest mit so wenigen Gästen und so kurzen Gottesdiensten hat es hier noch nicht gegeben. Dennoch: Die Klostertür bleibt offen!

Im Koptenkloster in Brenkhausen wurden sonst viele Gäste und Gläubige zum mehrstündigen Weihnachtsgottesdienst und zum Fest am 7. Januar erwartet. Viele übernachteten auch dort. Das geht dieses Jahr so alles nicht. Nur mit Anmeldung dürfe man zu den Weihnachtsgottesdiensten, kündigte Bischof Damian im Gespräch mit dem WESTFALEN-Blatt an diesem Dienstag an. Die Klosterkapelle bleibe auch trotz der Corona-Pandemie geöffnet. Er biete lieber viele Gottesdienste an als gar keine. Hygieneregeln, geringere Besucherzahlen und kürzere Gottesdienstabläufe seien wichtig. Es gebe dieses Jahr keine rituellen Berührungen, kein Küssen der Ikonen und kein Agapemahl mit Feier um Mitternacht, so der Bischof, der das Fest dieses Jahr im Kloster mitfeiert. Für viele Menschen sei ein Gottesdienst gerade in diesen belastenden Zeiten für die Seele sehr wichtig.

Schöne Erinnerung: Jedes Jahr kommen Gäste aus aller Welt zum koptischen Weihnachtsfest ins Kloster Brenkhausen bei Höxter (hier ein Archivfoto mit Bischof Damian und Weihnachts-Gästen). Brenkhausen ist deutsche Zentrale der Koptischen Kirche. Foto: Michael Robrecht

In der Berliner Hauptkirche der Kopten werde 2021 nichts Offizielles stattfinden. Auch der ägyptische Botschafter könne nicht dabei sein, deshalb bleibe er, anders als in den Vorjahren, selbst auch im Kloster Brenkhausen.

Bischof Damian sagte, er werde eine Weihnachtsbotschaft an viele per Email verschicken. Dazu gehöre auch ein Schreibend es katholischen Nuntius aus Berlin mit einer Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus aus Rom.

Warum feiern die Orthodoxen am Dreikönigstag Weihnachten?

Weihnachten, die Geburt Jesu, des »Friedensfürsten«, ist für die Kopten ein ganz besonderes Fest, denn es steht im Zeichen der Brüderlichkeit und Nächstenliebe. Die verschiedenen Weihnachtstermine haben mit den Feiertraditionen im Christentum zu tun, überwiegend aber mit kalendarischen Fragen. An welchem Tag Jesus von Nazareth tatsächlich zur Welt kam, ist dabei völlig ungewiss. Die Geburtsberichte im Matthäus- und im Lukasevangelium nennen kein Datum, nicht einmal eine Jahreszeit. Dass Maria ihren Sohn in Windeln wickelte, ehe sie ihn in die Krippe legte, dürfte nichts mit den Temperaturen vor Ort zu tun gehabt haben. Die frühen Christen, sofern sie sich mit der Frage nach dem Zeitpunkt der Geburt überhaupt beschäftigten, kannten unterschiedliche Termine, etwa um die Osterzeit oder im Mai.

Bischof Damian ist Oberhaupt der vielen tausend koptischen Christen in Deutschland. Sein Bischofssitz ist Kloster Brenkhausen. Foto: Michael Robrecht

Erst als das Christentum im 4. Jahrhundert Staatsreligion im römischen Reich geworden war und sich ein Festkalender herausbildete, rückte der 25. Dezember in den Vordergrund. Damit verbunden war zum einen die Vorstellung, Jesus sei zur Tag- und Nachtgleiche am 25. März, der auch als erster Schöpfungstag galt, gezeugt worden. Neun Monate später erblickte er dann zur dunklen Jahreszeit das Licht der Welt. Zum anderen verdrängte Weihnachten das heidnische »Sol Invictus«-Fest zur Wintersonnenwende.

Festgelegt wurde der Dezembertermin auf dem Konzil von Chalzedon, heute ein Stadtteil von Istanbul, im Jahr 451. Doch nicht alle machten mit: Armenien, der erste christliche Staat, wollte Jesu Geburt weiterhin gemeinsam mit seiner Taufe am 6. Januar feiern. Dabei ist es bis heute geblieben. In der übrigen Christenheit wurde aus dem Taufgedenken das Fest der “Erscheinung des Herrn”. Dabei wird auch an die Anbetung durch die Könige und die Hochzeit von Kana erinnert, wo Jesus sein erstes Wunder tat.

Weihnachten im Januar? Das hat mit der Kalenderreform von 1582 zu tun, mit der Papst Gregor XIII. leichte Ungenauigkeiten des alten Kalenders von Julius Cäsar korrigierte. Damals wurden zehn Tage übersprungen, um die Länge der Jahre möglichst exakt dem Stand der Gestirne anzugleichen. Doch die Reform aus Rom setzte sich nicht überall durch. Liturgisch hielten sich viele östliche und orientalische Kirchen weiterhin an den julianischen Kalender und tun es bis heute. Die Differenz ist inzwischen auf 13 Tage angewachsen – so fällt die Weihnachtsnacht für die »Altkalendarier« auf den 6./7. Januar. Augenscheinlich ist der Unterschied vor allem in Griechenland: Die Mönche auf dem Berg Athos feiern im Januar Weihnachten, der Rest des Landes bereits im Dezember.