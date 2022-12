„Corvey ist spannendes Neuland“

Höxter

Wenn Michael Funk, Direktor der Herzog von Ratiborschen Generalverwaltung in Corvey, zum Jahresende in den Ruhestand geht, dann übergibt er das Steuerrad an zwei Nachfolger. „Wir haben uns verstärkt in unserer Führungsmannschaft“, sagt Hausherr Viktor Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey. In den 3700 Hektar großen Forstbetrieb arbeitet sich der künftige junge Chef Lucas Hebbecker seit dem Spätsommer ein. Für das zweite große Standbein – das Kultur- und Immobilienmanagement - ist die Kunsthistorikerin Dorothee Feldmann zum 1. November an den Start gegangen.