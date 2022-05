Corvey pur - bald ohne Höxteraner Heimatschau

Im Schloss hat die in die Jahre gekommene Dauerausstellung über die Stadtgeschichte keine Heimat mehr

Höxter

Das Museum in Corvey hat über Jahrzehnte immer auch eine Höxter-Abteilung beheimatet. Die wird jetzt heimatlos. Der Stadtrat befasste sich am Mittwochabend mit einem Schreiben der Kulturkreis GmbH (Herzogliches Haus). Zusammengefasst könnte man die Entwicklung als Aus für die Heimat-Dauerausstellung bezeichnen. Der Rat will die Exponate abbauen lassen und die Zusammenarbeit mit Corvey beenden.

Von Michael Robrecht