Gutes Signal in Corvey: Schöpfungsgarten beeindruckt die Gäste

In der Marienkirche in Höxter kamen die Gäste des Empfangs zum Abschluss zusammen.

Viele Multiplikatoren und Amtsträger aus Kirche, Behörden und Gesellschaft waren gekommen. „Sinnvoll leben“, „Grüne Herzen“ und „Neues wächst“ – mit Impulsen, welchen Beitrag die Kirche zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen leisten kann, begrüßte Superintendent Volker Neuhoff die rund 70 Gäste aus den Bereichen Ökumene, Politik, Soziales und Wirtschaft zum Frühjahrsempfang des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn. Dieser fand in diesem Jahr aus Anlass der Landesgartenschau nicht als klassischer Neujahrsempfang, sondern in veränderter Form im interreligiösen Schöpfungsgarten und in der evangelischen Marienkirche in Höxter statt.