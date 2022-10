Corveyer Gesundheitsgespräche beginnen am Mittwoch in Höxter

Chefärzte der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE) klären auch in diesem Jahr wieder über Krankheitsbilder und Therapiemöglichkeiten auf. Wegen der Corona-Pandemie finden die mittlerweile 19. Corveyer Gesundheitsgespräche wieder im St.-Ansgar-Krankenhaus Höxter statt. Beginn der sechs Monate langen Veranstaltungsreihe ist am Mittwoch, 12. Oktober.

„Unabhängig vom Thema Corona gibt es eine Vielzahl von medizinischen Themen, die seit mehr als anderthalb Jahren in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu kurz kommen. Aus Angst vor einer Infektion wurden Arztkontakte und Krankenhausbehandlungen vermieden. Durch unterlassene Vorsorgeuntersuchungen wurden viele Krebserkrankungen erst in späten, nicht mehr heilbaren Stadien entdeckt. Auch Risikofaktoren, die zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen, wurden weniger beachtet. Mit unseren Gesundheitsgesprächen möchten wir verstärkt darauf aufmerksam machen“, sagt Dr. Ekkehard Thießen, Chefarzt für Gastroenterologie.

Von Oktober bis März

Von Oktober 2022 bis März 2023, immer am zweiten Mittwoch im Monat, findet ein Vortrag im Konferenzraum des St.-Ansgar-Krankenhauses statt. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, ebenfalls kann kostenfrei geparkt werden. Die Corveyer Gesundheitsgespräche werden von der AOK Nordwest und dem Kulturkreis Höxter-Corvey Schloss Corvey unterstützt. „Wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation nun schon so viele Jahre Bestand hat und die Veranstaltungsreihe trotz Corona-Pandemie auch in diesem Jahr stattfinden kann“, sagt AOK-Teamleiter Prävention Hans-Jürgen Nolte.

Mit den bisherigen Themen und Diskussionen konnten die Arzt-Patienten-Seminare schon viele Bürger aktivieren, sich mehr um ihre Gesundheit zu kümmern, teilt die KHWE mit: „Alle Interessierten bekommen Informationen aus erster Hand, die Referenten halten ihre Vorträge in leicht verständlicher Sprache.“

Am Mittwoch, 12. Oktober, beginnen die Corveyer Gesundheitsgespräche mit einem Vortrag zur Vorbeugung, Früherkennung und Heilung von Darmkrebs. Die beiden Referenten Prof Dr. Joachim Mellert und Dr. Ekkehart Thießen stellen das am St.-Ansgar-Krankenhaus neu etablierte Darmzentrum vor.

Anmeldungen werden unter Telefon 05271/66-2755 oder per E-Mail unter [email protected] angenommen.

Alle Termine, alle Themen

12. Oktober 2022

Darmkrebs: Vorbeugung, Früherkennung, Heilung - Eine Informationsveranstaltung des Darmzentrums

Prof. Dr. Joachim Mellert und Dr. Ekkehart Thießen, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie/Chefarzt Gastroenterologie

9. November 2022

Neue Verfahren in der Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms: Kernspintomografie und Radionuklidtherapie - wann kommen sie zum Einsatz?Dr. Hans-Jürgen Knopf (Chefarzt Urologie)/Arne Dallmann (Chefarzt Radiologie) mit Prof. Dr. Jan Alexander Bucerius von der Uniklinik Göttingen

14. Dezember 2022

Herzinfarkt: Moderne Diagnostik und Therapie

Dr. Béla Bózsik, Chefarzt Kardiologie und Intensivmedizin

11. Januar 2023

Das Uterusmyom der Frau: eine gutartige Geschwulst?

Dr. Stefan Bettin, Chefarzt Frauenklinik

8. Februar 2023

Alles Schwindel? Über ein meist gutartiges aber sehr belastendes Symptom

Prof. Dr. Mark Obermann, Chefarzt Neurologie

8. März 2023

Morbus Crohn und Colitis ulzerosa: Viele Fortschritte und neue Therapien

Dr. Wolfgang Avenhaus, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Facharztzentrum am St. Ansgar Krankenhaus