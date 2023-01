„Cosplay“-Treffen lockt im Jugendtreff Höxter

Seit 2019 treffen sich im Jugendtreff Höxter schon viele „Cosplayer, Anime- und Mangafreunde“ sowie Gamingbegeisterte. Das nächste Treffen startet an diesem Wochenende (7. Januar).

Im „Cosplay“-Café in Höxter gibt es asiatische Leckereien unterschiedlicher Art zu entdecken.

Nach einigen Ausfällen durch die Corona-Pandemie laden die Organisatoren nun zum fünften Treffen ein. „Wir haben für unsere Gäste viel vorbereitet“, vermag Evo, Mitorganisatorin, zu vermelden. „Neben unseren Quizrunden, dem Tanzautomaten und leckerem Essen haben wir natürlich auch den beliebten Cosplay-Wettbewerb wieder am Start!“ Auch die „Manga-Bibliothek“, die sich im Sommer großer Beliebtheit erfreute und in der man vor Ort durch eine riesige Sammlung stöbern kann, stehe in den Startlöchern. Im Sommer noch spontan zustande gekommen, würde es dieses Mal die Möglichkeit geben, sich einmal von Fotografen kostenfrei ablichten zu lassen.

„Für alle, die lieber eine Runde zocken, bieten wir wieder das Smash-Turnier an“, berichtet Robert, der diese Station betreut. Nicht zuletzt würden für Anfänger und Fortgeschrittene Workshops angeboten. Darüber berichtet Syjana, dass die Workshops vor allem gerne von Anfängern genutzt würden, da dies den Einstieg ins Cosplay deutlich erleichtere. „Und das ist ein wichtiger Punkt“, betont Peter Kamischke-Funk vom Juzi Höxter, „denn wir wollen natürlich gerne Neulinge und Anfänger unterstützen – und ihnen ein lokales und attraktives Treffen bieten!“

Der „Cosplay“-Wettbewerb sei das Herz des Treffens. „Das gehört einfach dazu, denn man teilt seine Mühen ja gerne mit anderen“, sagt Mona, die die Moderation auf der Bühne übernehmen wird. Viele würden vor Auftritten auf den großen Bühnen der großen Conventions zurückschrecken. Das „Shinjin-Meeting“ biete all jenen die Möglichkeit zum Ausprobieren auf einer kleinen Bühne und mit sehr gnädiger Jury. „Und es gibt auch etwas zu gewinnen“, ergänzt Mona, „die Teilnahme lohnt sich also. Wir haben durch unsere langjährige Arbeit schon ein paar Unterstützer und Sponsoren sowohl vor Ort als auch aus der Szene gewinnen können.“ Alle weiteren Informationen erhalten Interessierte im Netz über Instagram „@shinjinmeeting“. Ein Sprecher: „Unter dem Begriff Cosplay versteht man das detaillierte Nachstellen eines Charakters aus einer Animeserie, einem Mangaheft, einer Fernsehserie, Filmen oder sogar Büchern.“