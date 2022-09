Countdown zur Taschenbörse in Höxter läuft

Der Zonta-Club Höxter steht in den Startlöchern für die fünfte Auflage seiner erfolgreichen Second-Hand-Taschenbörse für den guten Zweck. Shoppen und mit dem Schnäppchen-Einkauf Gutes tun: Dazu besteht am Samstag, 25., und Sonntag, 26. September, im besonderen Ambiente der Marienkirche in Höxters Innenstadt die Gelegenheit.

Zonta-Club startet am Wochenende Benefiz-Initiative in der Marienkirche

Umhängetaschen, Weekender, Reisetaschen, Clutches, Aktentaschen, Herrentaschen, Portemonnaies, Kulturtaschen, Rucksäcke, Messenger-Bags – bei der Zonta-Taschenbörse gibt es alles, was das Herz begehrt. Das Taschenparadies öffnet am Samstag, 24. September, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr die Türen. „Die ‚Höxteraner Markttage‘ der Werbegemeinschaft am Freitag und Samstag sind eine gute Gelegenheit, in die Innenstadt zu kommen und auch in der Marienkirche vorbeizuschauen“, regen die Zonta-Frauen an. Wer etwas Zeit mitbringt, kann gegen eine kleine Spende einen Kaffee trinken.

Der Erlös ist für das Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter und „Medica Mondiale“ bestimmt. Diese Organisation hilft Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Der Zonta-Clubs dankt den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihren Taschenspenden für die große Auswahl in der Marienkirche gesorgt haben. Ein herzlicher Dank gilt auch den Sammelstellen im Kreis Höxter, die in den vergangenen Monaten Taschen für die Börse entgegengenommen haben.