Crash in Höxter: Kleinbus übersieht Radfahrer

Bei einem Unfall mit einem Kleinbus und einem Radfahrer ist am Mittwoch in Höxter ein 55-Jähriger leicht verletzt worden. Der Sachschaden liegt laut Polizei im vierstelligen Euro-Bereich.

Gegen 17 Uhr befuhr ein Kleinbus die Corveyer Allee in Fahrtrichtung Corbie Straße und wollte anschließend in die Minoritenstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer, der laut Polizei womöglich von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, einen entgegenkommenden Radfahrer, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 55-jährige Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Das Fahrrad im Wert von 200 Euro war danach nicht mehr fahrbereit, an dem Kleinbus entstand im vorderen Bereich ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.