Dahlien-Liebe geht bei der Landesgartenschau in Höxter durch den Magen

Schaukochen auf der Grünen Woche in Berlin als Vorgeschmack für Großevent

Höxter/Berlin

Röstis aus Dahlienknollen? Nie gehört! So haben auf der Grünen Woche in Berlin sicher etliche Gäste reagiert, als sie am Stand der Landesgartenschau Höxter vorbeikamen und Anne-Sophie Panzer beim Kochen zusahen.