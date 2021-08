Dankeschön-Mittagessen für alle, die Dienst haben

Während andere Silvester feiern, sind viele Ärzte, Pfleger, Betreuer in Senioreneinrichtungen, Rettungskräfte, Polizeibeamte, Feuerwehrleute und die Bundeswehr im Kreis Höxter im Einsatz. In der General-Weber-Kaserne in In Höxter haben über den Jahreswechsel mehr als ein Dutzend Soldaten, Küchenpersonal und ziviles Wachpersonal des Sicherheitsunternehmens Wiking Wachdienst. Am Silvestertag gab es wie seit Jahren das traditionelle gemeinsame Mittagessen.

Foto: Michael Robrecht