Kölsche Kneipennacht in Höxter wieder da

Was übt so einen magischen Reiz an der Stadt Köln mit ihrem Lebensgefühl und ihren Liedern aus, dass man ihr in Höxter seit einigen Jahren eine ganze Nacht widmet?

Das fröhliche „kölsche Jeföhl“ erobert weiter Ostwestfalen : jecke Kneipenhits am 4. Februar in den Bürgerstuben

Diese Frage können die DJs Marcus und Markus einfach beantworten: „Es sind die einzigartigen kölschen Lieder und die Art zu feiern, warum wir immer noch von der Stadt am Rhein fasziniert sind“. Am 4. Februar ist darum wieder eine Köln-Party in den Bürgerstuben, die das Motto „Kneipenhits im Karneval“ trägt.

Dieses kölsche Lebensgefühl wollen die beiden Discjockeys auch den Menschen hier im östlichsten Teil von Nordrhein-Westfalen ein Stück weit näher bringen. Nach zweijähriger Pandemie-Pause öffnen sich am Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr wieder die Türen der Bürgerstuben in Höxter zur kölschen Kneipennacht.

Wie in den vergangenen Jahren dürfen sich die Gäste an diesem Abend auf eine urige Kneipenatmosphäre und die bekanntesten kölschen Lieder freuen. Auch der Höxteraner Sessionshit wird wieder gewählt. „Auf der Facebookseite der 'Kölschen Nacht' in Höxter stellen wir die Hits bis Samstag, 4. Februar, nach und nach vor“, ist Marcus Stiera bereits gespannt, welche Neuvorstellungen in diesem Jahr das Publikum überzeugen werden. Für Jan Herrfurth als neuen Pächter der Bürgerstuben wird es die erste kölsche Kneipennacht unter seiner Leitung sein. „Ich freue mich, dass diese beliebte Veranstaltung endlich wieder stattfinden kann“.

Kölsch am Zapftisch

Zusammen mit seinem Vorgänger Andy Rüther wird er dafür sorgen, dass es den Gästen an nichts fehlen wird. Dazu beitragen werden auch die neuen Biertische mit integrierter Zapfanlage. „An diesen können bis zu zehn Personen Platz nehmen und sich ihr Früh-Kölsch selbst zapfen“, machen die Wirte auf ein besonderes Angebot aufmerksam. Informationen zu Buchungsmöglichkeiten der individuell angefertigten Stehtische gibt es direkt in den Bürgerstuben. Hier sind auch die Tickets für „Die kleine kölsche Nacht – Kneipenhits im Karneval“ für 10 Euro erhältlich. „Auch bei Krog-Optik und im Internet bei Eventim.de können die Eintrittskarten erworben werden“, gibt Markus Finger einen Überblick über die weiteren Vorverkaufsstellen. In den vergangenen Jahren waren die Tickets meist schnell ausverkauft, die Besucher kamen aus dem gesamten Weserbergland.

Kölner-Kult-Band „Brings“ am 20. Mai in Bredenborn

Die kölsche Kneipennacht in den Bürgerstuben ist eine Einstimmung auf die große „Kölsche Nacht“ am 20. Mai in Bredenborn, bei der die Kölner-Kult-Band „Brings“ auftreten wird. Karten hierfür sind in den Filialen der Sparkasse Höxter, in den Ford-Heine-Autohäusern, in der CaféBar die Apotheke oder bei Eventim.de erhältlich. Hier gibt es auch Eintrittskarten für die „Kölsche Sommernacht“ am 1. September in Albaxen. Zum 1200-jährigen Ortsjubiläum wird hier die Brass-Band Knallblech erwartet.