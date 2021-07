Das müssen die Menschen über das Coronavirus im Kreis Höxter wissen

Höxter (WB/rob). Zwei amtlich bestätigte Corona-Fälle gibt es zurzeit im Kreis Höxter. Das ist Stand Samstagabend 19 Uhr. Der Krisenstab beim Kreis tagt auch am Wochenende. Weitere Reaktionen und Erklärungen werden erwartet.

Viele Menschen fragen sich, wie sie ihren persönlichen Schutz vor ansteckenden Krankheiten verbessern können. „Die gute Nachricht ist: Wer einige einfache Regeln beherzigt, kann das Risiko einer Infektion mit Grippeviren und dem neuen Coronavirus vermindern“, sagt Landrat Friedhelm Spieker. Dazu gehört, auf das Händeschütteln zur Begrüßung zu verzichten. Um hierauf aufmerksam zu machen, bietet die Kreisverwaltung auf ihrer Homepage www.kreis-hoexter.de ein Plakat zum Download an.

„Höflich ohne Hände!“ ist darauf in großen Buchstaben in roter und weißer Farbe zu lesen. Es folgt dann eine Erläuterung: „Aus gegebenem Anlass bitten wir darum, auf das Händeschütteln zu verzichten.“ Zudem gibt es das Plakat mit verschiedenen Anreden wie „Sehr geehrte Kunden“ für Geschäfte, „Liebe Schülerinnen und Schüler“ für Schulen, „Liebe Eltern für Kindertageseinrichtungen oder „Liebe Patienten“ für Arztpraxen.

Das Händeschütteln zur Begrüßung ist für viele Menschen ein höflicher Automatismus. Mit den Plakaten möchten wir auch in der Kreisverwaltung darauf aufmerksam machen, dass der Verzicht darauf eines der wichtigsten Mittel ist, um die Ausbreitung von Krankheiten wie dem Coronavirus zu verhindern“, erklärt Landrat Spieker. „Auch in der Kreisverwaltung soll Händeschütteln vermieden werden. Es gibt Aushänge, die deutlich machen: Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig.“

Zudem empfiehlt Dr. Ronald Woltering, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes zu beachten, um sich und andere Menschen vor einer Ansteckung mit Krankheiten wie dem Coronavirus zu schützen:

1. Auf Händeschütteln bei der Begrüßung verzichten

2. Regelmäßig die Hände gründlich waschen

Insbesondere vor oder während der Zubereitung von Speisen, nach dem Besuch der Toilette, vor oder nach dem Kontakt mit Erkrankten und nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen sollten gründlich die Hände gewaschen werden. Idealerweise sollte Händedesinfektionsmittel benutzt werden, die in Drogerien und Apotheken zu kaufen sind. Es sollte vermieden werden, mit ungewaschenen Händen den Mund, die Augen oder die Nase zu berühren.

3. In Armbeuge oder Taschentuch niesen und husten

Am besten sollte in ein Taschentuch gehustet oder geniest werden. Ist keins zur Hand, sollte die Armbeuge vor Mund und Nase gehalten werden. Beim Niesen und Husten sollte auf den Abstand von anderen Personen geachtet und sich am besten weggedreht werden.

4. Abstand zu erkrankten Personen halten

Zu erkrankten Personen sollte unbedingt Abstand gehalten werden. Wer selbst erkrankt ist, sollte zum Schutz anderer auf enge Körperkontakte verzichten und die Öffentlichkeit meiden. Persönliche Gegenstände wie Handtücher oder Trinkgläser sollten niemals gemeinsam mit anderen Personen verwendet werden.

5. Mehrmals täglich lüften

Geschlossene Räume sollten mehrmals täglich für einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern gelüftet werden.

Info-Telefone

Das Landesgesundheitsministerium hat eine Hotline für Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Der Service ist von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu erreichen unter der Telefonnummer 0211 / 9119 1001. Die Ansprechpartner am Bürgertelefon beantworten allgemeine Fragen zum Coronavirus und zur Vorbeugung. Wer sich begründete Sorgen wegen des Coronavirus macht, kann sich an eine speziell eingerichtete Patientenhotline wenden, die über die bekannte Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu erreichen ist: 116117. Die Anrufer werden von Ärzten beraten.

Die KVWL weist darauf hin, dass mit Wartezeiten gerechnet werden muss. Infos: www.kreis-hoexter.de/service-kontakt/pressestelle/pressemitteilungen/4199.8222Hoeflich-ohne-Haende8220-zum-Schutz-vor-Infektionskrankheiten.html

Allgemeine Informationen zum Coronavirus

Auch im Kreis Höxter sind Erkrankungen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Der Gesundheitsdienst des Kreises Höxter hat Vorsorge getroffen und ist auf eine mögliche Verbreitung von Infektionskrankheiten vorbereitet. Hierfür gibt es mit den Krankenhäusern und dem Rettungsdienst abgestimmte Maßnahmepläne, die jederzeit bedarfsgerecht an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.

Der Landrat hat beim Kreis Höxter eine Arbeitsgruppe (jetzt zum Krisenstab hochgestuft) gebildet, die vorsorglich die Entwicklung beobachtet und in Abstimmung mit den Akteuren des Gesundheitswesens Vorbereitungen trifft.

Aktuelle Informationen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung für den Schutz vor Infektionskrankheiten. Hier finden Sie ständig aktualisierte Informationen zum Coronavirus und Antworten auf Ihre Fragen.

Um eine Weiterverbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verhindern, ist es laut RKI wichtig, diese Fälle früh zu erkennen, sie zu isolieren und vor allem Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten. Die ständig aktualisierten Einschätzungen und Empfehlungen des RKI zu Grippeinfektionen und anderen Infektionskrankheiten werden vom Gesundheitsdienst des Kreises Höxter täglich ausgewertet.

Was mache ich bei einem Verdacht auf eine Ansteckung?

Erster Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger ist der Hausarzt/die Hausärztin. Wichtig: Wer ernsthaft eine Infektion mit dem Coronavirus befürchtet, sollte nicht in die Hausarztpraxis und nicht in die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen. Nehmen Sie mit der Hausarztpraxis nur telefonischen Kontakt auf. Damit helfen Sie zu verhindern, dass weitere Personen angesteckt werden. Die Hausarztpraxis informiert sie über weitere Schritte.

Wenn die Hausarztpraxis geschlossen ist, können Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen unter der Telefonnummer: 116117

Persönliche soziale Kontakte im privaten Umfeld und Ansammlungen von Menschen sollten bei einem Verdacht auf eine Infektion vermieden werden. Wichtig ist auch, die Hygieneregeln sehr sorgfältig zu beachten.

Wo finde ich weitere Informationen?

NRW-Gesundheitsministerium

Bundesgesundheitsministerium

RKI - Robert Koch Institut

BZgA - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Infektionsschutz - Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2)

Die 10 wichtigsten Hygienetipps - in sechs Sprachen

Paul-Ehrlich-Institut

Auswärtiges Amt (zum Reiseverkehr)

Coronavirus - Infos in leichter Sprache, 156 KB