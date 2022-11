Das ThimKu in Ottbergen bringt einen Klassiker von Molière auf die Bühne

„Der eingebildete Kranke“ von Molière, ein Klassiker unter den Komödien und doch keinesfalls „leichte Kost“ - davon können sich Theaterfreunde bei der Inszenierung des ThimKu überzeugen. Premiere ist am Samstag, 12. November, um 19 Uhr im KuStall in Ottbergen.

Nach drei Jahren Pause freuen sich die Schauspieler darauf, endlich wieder Publikum begrüßen zu können. Mit dem Duo Miriam Scholz und Carsten Meier treten zwei neue Regisseure in Aktion. Vielen sind ihre Namen als etablierte Schauspieler und auch Regisseure der Freilichtbühne Bökendorf ein Begriff. „Eigentlich sind wir 2019 zum ThimKu gekommen, um zu spielen, eine andere Facette des Schauspiels zu erleben“, erklärt Miriam Scholz im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. „Durch den Rückzug von Melanie Peter aus der Regie musste das ThimKu diesen Part neu besetzen. Miriam Scholz und ich kennen uns schon seit Schülertagen und haben schon gemeinsam in der Theater-AG gespielt. Wir können gut zusammenarbeiten, und haben beide schon Regie geführt. Somit haben wir für den eingebildeten Kranken die Inszenierung übernommen“´, sagt Carsten Meier dazu.

Molières „Der eingebildete Kranke“ wurde schon 1673 uraufgeführt und ist ein viel gespielter Klassiker auf zahlreichen Bühnen. Die Hauptfigur Argan, fest davon überzeugt, schwer krank zu sein, wird auf der KuStall-Bühne von Peter Loos verkörpert. Der ist ein ThimKu-Mitglied der ersten Stunde. „Wir sind jetzt im zehnten Jahr, 2012 sind wir mit dem„ Selbstmörder“ gestartet“, erinnert sich Loos. „In unserer Wahl der Stücke haben wir immer wieder versucht, Klassiker umzusetzen und anspruchsvolle Stücke zu inszenieren. Der ‚Eingebildete Kranke‘ passt gut in diese Reihe“, ist Loos überzeugt. Im Mittelpunkt der Bühne steht ein großes Bett mit vielen weißen Kissen - und das war es dann auch schon mit der Ausstattung. „Wir hätten natürlich auch eine komplette Möblierung aufstellen können, aber darauf haben wir bewusst verzichtet, um den Fokus ausschließlich auf die Darsteller zu lenken“, erzählt Miriam Scholz. Neben Peter Loos spielt sie eine der weiteren Hauptrollen, nämlich das Dienstmädchen Toinette, das ihrem lamentierenden Dienstherrn hitzige Wortgefechte liefert und an der letztendlichen Lösung der Situation nicht unbeteiligt sein wird.

Carsten Meier schminkt Peter Loos für die Rolle des eingebildeten Kranken Argan. Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Die weiteren Rollen des Stückes sind besetzt mit Alicja Wozniak, Marie Steinberg, Emily Beck, Barbara Reuter, Frank Hartwiger, Heiko Beck, Irmgard Gersthahn, Rainer Lück und Ute Aland. Zum ThimKu gehört auch die vielseitige Kreativität der Mitglieder. Während Frank Hartwiger noch an der Requisite schraubt, schminkt Carsten Meier den Hauptdarsteller. Jeder erfüllt noch zusätzlich zum schauspielerischen Part weitere Aufgaben, um die Inszenierung auf die Bühne zu bringen. „Beim Thimku ist nach der Premiere vor der Premiere“, lacht Miriam Scholz. „Durch die lange Pause konnten wir dieses Stück besonders intensiv erarbeiten, aber eigentlich proben wir das ganze Jahr über, und nun, eine Woche vor der Premiere, jeden Tag“, erzählt sie von der Vorbereitung.

Die Premiere am Samstag, 12. November, um 19 Uhr ist nahezu ausgebucht, einzelne Restkarten sind aber noch an der Abendkasse erhältlich. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 13. November, am Freitag, 18. November und am Samstag, 19. November, jeweils um 19 Uhr. Die Karten können über die Homepage des Vereins www.thimku.de reserviert werden, zusätzlich gibt es auch jeweils eine Abendkasse.