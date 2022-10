Delegation aus Neuss von Höxters Gartenschau-Baustellen beeindruckt

Eine Delegation aus Neuss am Rhein hat sich in Höxter die Planungen und Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2023 angesehen. Die Gruppe um Bürgermeister Reiner Breuer machte sich viele Notizen und schoss viele Fotos, als sie Corvey, Wall und Innenstadt besichtigt hat.

Mit Blick auf LGS 2026 am Rhein: Gruppe um Bürgermeister Breuer besichtigt Corvey, Weser, Wall, Promenade und Innenstadt

Neuss (155.000 Einwohner) richtet die LGS 2026 als Höxter-Nachfolger aus und ist eifrig am vorplanen. Breuer zum WB: „Ich bin beeindruckt, was hier baulich und konzeptionell in Höxter und Corvey alles passiert. Das wird gut.“

Die Delegation aus Neuss vor Höxters Rathaus. Foto: Stadt Neuss/Breuer

Die Neusser haben zwar mit dem Rhein auch einen großen Fluss, aber die Weser in Höxter sei landschaftlich einzigartig. Die Gäste wurden sogar mit Fährboot „Holli“ vom Corveyer Hafen zum „R1“-Schiffsanleger gebracht – in der Fahrrinne war noch etwas Wasser. 2023 kommen die Neusser wieder nach Höxter, um die fertig LGS zu erleben und zu sehen, welche Maßstäbe Höxter gesetzt hat.

Elfe Holli und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst schauen sich die LGS-Baustelle in Corvey an. Foto: Michael Robrecht

Überall in Höxter wird für die LGS 2023 gebaut. Foto: Michael Robrecht

Was bietet die NRW-Landesgartenschau in Neuss 2026?

Die Bewerbung um die Ausrichtung der NRW-Landesgartenschau 2026 in Neuss birgt großes Potenzial: der Rennbahnpark würde zum echten Bürgerpark mit Veranstaltungsfläche, Sport- und Spielmöglichkeiten, es entstünden Grünkorridore und Zugänge von neuen Wohnarealen bis hin zu einer Rheinpromenade. Politik, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger ziehen dafür an einem Strang. Ist man kein Stadtplaner, muss man beim Blick auf die Karten und Darstellungen schon genauer hinsehen, auch als Ortskundiger.

Von „Grünverbindung Obererftkanal“, „Anknüpfung Wohngebiet Hammfeld“, „Aufwertung Sporthafen“ ist die Rede und natürlich finden auch die Projekte wie die „Neugestaltung Wendersplatz“ sowie der „Neubau Radschnellweg“ ihre Erwähnung. Was das alles mit einer Bewerbung und eventuellen Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 zu tun hat, erschließt sich umso besser mit einem Blick auf ein Video.

LAGA Neuss 2026 kommt nach der LGS Höxter-Corvey 2023. Hier das Gartenschaugelände unweit des Rheins. Foto: Stadt Neuss

Die Inspirationen und Ideen, die er für das Areal von der Obererft über den Hafen bis hin zu einem Rheinboulevard am Fluss aufzeigt, sind äußerst beeindruckend – und machbar! Eben dann, wenn die Stadt Neuss die Landesgartenschau 2026 ausrichten darf. Denn in diesem Fall können zur Entwicklung des städtischen Umfelds und des Events selbst, welches vom 1. April 2026 bis zum 30. September 2026 stattfinden und vorsichtigen Schätzungen nach rund 650.000 Besucherinnen und Besucher nach Neuss locken würde, attraktive Fördermittel abgerufen werden. Ohne das Event und diese Mittel könnten nur die Hälfte der möglichen stadtprägenden Vorhaben umgesetzt werden. Diese Hälfte würde die Stadt Neuss zudem auch noch mehr kosten, als wenn man die Landesgartenschau 2026 ausrichten würde.

Infos zur LGS Neuss: https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/landesgartenschau