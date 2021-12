Dem Unkraut eine Chance geben

Höxter

Distel, Brennnessel und Klette werden in den Gärten normalerweise unbarmherzig ausgerissen. Zwei Landschaftsarchitektur-Studentinnen von der Technischen Hochschule OWL in Höxter geben ausgerechnet diesen sonst verpönten Wildkräutern in ihrem Garten zur Landesgartenschau eine Chance.