Der Baumriese: 150 Jahre Friedenseiche in Stahle

150 Jahre steht die Stahler Friedenseiche dieses Jahr an der Corveyer Straße. Tatsächlich ist sie aber einige Jahre älter, da sie nicht als Jungbaum, sondern schon als etwas größerer Baum aus dem Twierwald umgepflanzt wurde. Das berichtet der Stahler Egon Bergmann.

2022 ist Baum erneut per Zugversuch auf ihre Standfestigkeit überprüft worden – Erhalt nach Pilzbefall gesichert

Um das wertvolle Naturdenkmal in Stahle zu erhalten, hat die Stadt Höxter schon 2019 entschieden eine besondere Untersuchungsmethode durchzuführen, um die Verkehrssicherheit der Friedenseiche an der Corveyer Straße festzustellen. Sie wurde einem Stresstest mit Zugversuch unterzogen.

Aus diesem Anlass soll an die Umpflanzung dieser besonderen Eiche erinnert werden. Der inzwischen verstorbene Stahler Friedrich Borgolte (zuletzt wohnhaft Am Sportplatz) hat dazu, wie auch zu vielen anderen Stahler Themen, in hervorragender Weise Aufzeichnungen hinterlassen, die absolut lesenswert sind.