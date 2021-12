Es geht um die Pläne, den Schießstand am Corveyer Hafen um 55 Meter auf eine 100-Meter-Bahn zu vergrößern. Dieses Vorhaben sei keine Kür: „Ohne die Erweiterungen wird der SV aktuelle Disziplinen in Kürze nicht anbieten können, der Verein wäre am Ende“, schildert der Vorstand die Situation in einer Pressemitteilung. Der Stadt wirft er vor, dieses Projekt mit allen Mitteln zu blockieren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar