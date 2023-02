Ovenhausen

Wenn das Zelt am Dreiort bebt, die bunten und fröhlichen Kostüme sich in ihrer Originalität überbieten und Frauen für Frauen ein Bühnenprogramm auf die Bühne bringen, das seinesgleichen sucht – dann ist endlich wieder Weiberkarneval in Ovenhausen.

Von Iris Spieker-Siebrecht