Die „Kaiser Wilhelm“ ist zurück auf der Weser in Höxter

Fahrgastschiff lockt in der Region viele Schaulustige an

Höxter

Die „Kaiser Wilhelm“ ist nach mehr als 50 Jahren wieder zurück auf der Weser. Mit etwa einer Stunde Verspätung traf das in Lauenburg an der Elbe stationierte Fahrgastschiff am vergangenen Sonntagabend von seiner Reise über Hameln, Bodenwerder und Heinsen zunächst in Holzminden ein. Von hier aus nahm der alte Raddampfer Kurs auf Höxter, wo die „Kaiser Wilhelm“ gegen 20 Uhr eintraf.

Von Thomas Kube