Versöhnung über die Kriegsgräber hinweg und Gedenken an die Gefallenen, Verwundeten und Vermissten der Weltkriege: Das ist das Anliegen des Volkstrauertages, der am Sonntag begangen wurde. In Höxter fand die Feierstunde am Gedenkkreuz auf dem Friedhof am Wall statt.

Ehrenwache der Bundeswehr an der Gedenkstätte für die Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege auf dem Friedhof „Am Wall“ in Höxter.

Eine besondere Note hat der Interkulturelle Chor in diesem Jahr der Veranstaltung gegeben. Die Ansprache hielt im Erinnerungsjahr „1200 Jahre Corvey“ Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek. Er hat an die Opfer der Kriege und an das Kriegsleid in der Ukraine nach dem Einmarsch Russlands erinnert: „Wir dürfen die vielen Kriegstoten nicht vergessen“.

Gedenkstätte für die Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege

An der Gedenkstätte für die Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege auf dem Friedhof „Am Wall“ sorgte das Blechbläserquartett der Musikschule Höxter für die musikalische Umrahmung.

Die Schützengilde Höxter war mannstark beim Volkstrauertag vertreten. Foto: Michael Robrecht

Auch Bürgermeister Daniel Hartmann sprach zu den Teilnehmern der Feier. Das ABC-Abwehrbataillon 7 Höxter hatte einen Ehrenzug antreten lassen, die Schützengilde Höxter war mannstark mit König und Kommandeur dabei. Auch Bürger und politische Vertreter waren am Kreuz dabei. Teilnehmende frühere Kriegsteilnehmer oder deren Familienangehörige werden wie überall aus Altersgründen immer weniger.

Der Ehrenzug des ABC-Abwehrbataillons 7 der Bundeswehr in Höxter bei der Gedenkstunde am Volkstrauertag in Höxter. Foto: Michael Robrecht

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Er wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. Der Volkstrauertag wurde 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges vorgeschlagen. 1922 fand die erste Gedenkstunde im Reichstag statt. In der NS-Zeit hieß der Trauertag „Heldengedenktag“

Der Interkulturelle Chor setzte durch seinen Beiträge ein Zeichen. Foto: Michael Robrecht

Nach 1949 gab es wieder den Volkstrauertag. Die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag findet jeweils im Deutschen Bundestag statt. Eine Rede und ein Wort des Bundespräsidenten in Anwesenheit des Bundeskanzlers, des Kabinetts und des Diplomatischen Corps ist üblich, ebenso die musikalische Gestaltung, das Spielen der Nationalhymne und des Liedes Der gute Kamerad. Angelehnt an die Form der zentralen Gedenkstunde werden in allen Bundesländern und den meisten Städten und Gemeinden ebenfalls Gedenkstunden mit Kranzniederlegungen durchgeführt. Öffentliche Veranstaltungen sind am Volkstrauertag stark eingeschränkt.

Pfarrdechant Dr. Hans-Bend Krismanek hat die Gedenkansprache 2022 gehalten. Neben ihm das Blechbläserquartett der Musikschule Höxter. Foto: Michael Robrecht

Bürgermeister Daniel Hartmann sprach zu den Bürgern, Soldaten, Schützen und Ratsvertretern. Foto: Michael Robrecht