Diebstahl und Beschädigungen auf dem Gelände der Landesgartenschau in Höxter

Auf dem Landesgartenschau-Gelände in Höxter gibt es immer wieder Fälle von Diebstahl und Beschädigungen. Jetzt greifen die Verantwortlichen durch.

Ein Sicherheitsdienst soll auf dem Gelände der Landesgartenschau in Höxter für Ordnung sorgen.

„Leider kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Beschädigungen und Diebstahl auf dem Landesgartenschau-Gelände“, sagt Geschäftsführer Jan Sommer. Seit Anfang Dezember beaufsichtigen eine Mitarbeiterin und sechs Mitarbeiter das 31 Hektar große Gelände.

„Es ist nicht nur schade, wenn wiederholt in die Baustellen eingebrochen oder Gegenstände entwendet werden, es ist auch strafbar“, sagt Sommer weiter. „Wir verstehen, dass die Weserpromenade, die Weserscholle und auch der Weserbogen ein Anziehungspunkt sind.“ Vor allem am Wochenende hätten sich Personen in der Vergangenheit gewaltsam Zutritt aufs Landesgartenschau-Gelände verschafft. „Das Betreten der Baustellen ohne Schutzausrüstung und Begleitung einer fachkundigen Person ist darüber hinaus gefährlich“, erklärt Sommer.

Auch während der Landesgartenschau wird der Sicherheitsdienst unter anderem dafür sorgen, dass nur zum Eintritt berechtigte Personen das Gelände durch die vorgesehenen Eingänge betreten.