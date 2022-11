Diese Messe in Höxter geht vielen unter die Haut

Ein Wochenende in der Stadthalle mit 60 Künstlern und 30 Studios

Höxter

Dieser Termin ist Pflicht für alle Freunde von Tattoos. Am kommenden Wochenende, 5. und 6. November, wird in Höxter in der Stadthalle die „3. Tattoo Convention Höxter“ ihre Stände aufschlagen. Diese Leidenschaft geht vielen unter die Haut.