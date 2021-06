Dieses Wochenende geht die Post ab: Party-Hauptstadt Höxter

Die DJs »Spike*D« und »Nico Wendel« haben in Höxter heute gegen Mitternacht auch ihre aktuelle Single »Vielleicht« mit an die Weser, die sie mit Adel Tawil aufgenommen haben, im Gepäck.

An diesem Wochenende wird Höxter zur Party-Hauptstadt im Kreis. Die Top-DJ’s “Gestört aber Geil” legen an diesem Samstagabend in Höxters Stadthalle auf. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Die Party beginnt um 22 Uhr. Bekannt durch ihre Chart-Hits »Unter meiner Haut« oder »Ich & Du« bringen die DJs »Spike*D« und »Nico Wendel« auch ihre aktuelle Single »Vielleicht« mit an die Weser, die sie mit Adel Tawil aufgenommen haben. Bei der Festival-Show »Sound Sonic« sind als weitere Acts DJ Embique, DJ Sonoro und Freshi D. auf der Bühne.

Ab 19 Uhr wird in Höxter auch das Einjährige der neuen “Bürgerstuben” auf dem Schalker Markt am Marktplatz mit hunderten Besuchern gefeiert. Gastwirt Andi Rüther hat aus dem Gasthaus eine der angesagtesten Eventkneipen in Höxter gemacht.

Und dann geht die Post noch in der Westerbachstraße im “Biercafe” ab 19 Uhr ab. In der Kneipe und im Zelt ist Vorabi-Party der KWG-Abiturienten und der KWG-Schüler. Reichlich Feten-Auswahl also am Abend.