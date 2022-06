Dieter Kuhlebrock ist neuer Schützenkönig in Höxter

Dieter Kuhlebrock ist neuer Schützenkönig von Höxter. Der 69-Jährige setzte sich gegen elf Thron-Mitbewerber durch. Kuhlebrock ist auf dem Marktplatz in Höxter am Samstagnachmittag von Thomas Wiesemann (Kommandeur der Schützengilde Höxter) proklamiert worden. Der neue König tritt seine Regentschaft am Schützenfestmontag, 4. Juli, an. Dann erst wird auch die neue Schützenkönigin an der Seite von Kuhlebrock im Festzelt vorgestellt.

Diese Schützen kämpften im Schießstand an der Steinbreite in Holzminden um Höxters Königswürde: 1. Kompanie Dieter Kuhlebrock, Udo Freise und Michael Mühlen. 2. Kompanie Christian Grimm, Alfred Micus, Milan Schmidt. 3. Kompanie Acky Kolbe, Dennis Mauer, Thorsten Stein. 4. Kompanie Felix Schulze, Maximilian Kleffmann, Stefan Rempe. Foto: Michael Robrecht

Familie freut sich mit Dieter Kuhlebrock

Dieter Kuhlebrock, ein Höxteraner durch und durch, hat schon sein Leben lang davon geträumt, einmal im Leben Schützenkönig zu sein. Endlich sei der Traum in Erfüllung gegangen, freute sich der Rentner, der Mitglied der 1. Kompanie ist. Als Kommandeur Wiesemann den Nachfolger seines Bruders, des bis Sonntagabend, 3. Juli, amtierenden Königs Frank Wiesemann vorlas, brandete Jubel auf dem Marktplatz auf. Der Ruheständler, der früher in der Glasfabrik Noelle & von Campe in Boffzen tätig war, strahlte wie die Sonne an diesem Samstag. „Ich freue mich mit meinem Vater“, sagte sein Sohn Daniel Kuhlebrock dem WB nach der Proklamation. Die ganze Familie stehe hinter ihm. Dieter Kuhlebrocks Frau Martina umarmte den neuen König auf dem Marktplatz sehr herzlich und gratulierte.

Die Königsproklamation fand am Samstag um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Höxter statt. Foto: Maike Robrecht

Das besondere Königsschießen

Das Königsschießen in Höxter war schon etwas Besonderes in diesem Jahr. Weil der Schießstand in Corvey im April durch einen Brand total zerstört worden war, musste die Schützengilde eine Alternative suchen. Und da kamen die Freunde vom Bürgerschützenverein in Holzminden ins Spiel. Die sagten sofort zu, als die Höxteraner anfragten, ob denn der neue König von Höxter in Holzminden an der Steinbreite unweit des Kornhauses ausgeschossen werden konnte. Mehr als 100 Schützen fuhren dann am Samstagmittag nach Holzminden zu der schönen Schützenhaus- und Schießanlage und kürten ihren König,

Seit 2018 war Frank Wiesemann (links/4. Kompanie) Schützenkönig in Höxter. Dieter Kuhlebrock (1. Kompanie) folgt ihm ab 4. Juli nach. Hier stoßen die beiden Regenten an den Bürgerstuben (Schalker Markt in Höxter) auf ein schönes Jubiläumsschützenfest an. Foto: Michael Robrecht

Zwölf Bewerber um die Königswürde 2022

Folgende zwölf Schützen schossen um die Königswürde 2022-24: 1. Kompanie Dieter Kuhlebrock, Udo Freise und Michael Mühlen. 2. Kompanie Christian Grimm, Alfred Micus, Milan Schmidt. 3. Kompanie Acky Kolbe, Dennis Mauer, Thorsten Stein. 4. Kompanie Felix Schulze, Maximilian Kleffmann, Stefan Rempe.

Die Schützen traten zur Königsproklamation auf dem Marktplatz an. damit ist das Jubiläumsschützenfest eröffnet. Foto: Maike Robrecht

Mit Bus nach Höxter

Dann ging es per Bus zurück nach Höxter. Erstmals seit 1995 versammelten die vier Kompanien der Gilde auf dem Parkplatz unterhalb des früheren „Felsenkeller“-Geländes an der B64 und marschierte dann durch die Altstadtstraßen zur Proklamation auf den Marktplatz. Da wegen der Bauarbeiten in der Marktstraße vor der Treppe der St.-Nikolai-Kirche nicht genügend Platz war, standen die Schützen auf dem Marktplatz, und die Gildeführung, die Majestäten und die zwölf Schützen, die auf die Königsscheibe geschossen hatten, präsentierten sich unter dem großen Marktplatzbaum.

Nach der Proklamation, an der auch Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann und Holzmindens Bürgermeister Christian Behlke teilnahmen, die beide im Schießstand Holzminden beim Königsschießen auch einen Schuss abgeben durften, marschierten die vier Kompanien bei Top-Wetter in die Kompaniehauptquartiere Landknecht/Paulaner (1. Kompanie), Gina’s (Stadthalle/2. Kompanie), Strullenkrug (3. Kompanie) und Bürgerstuben (4. Kompanie).

Hofstatt ab 4. Juli

Der neue Hofstaat, der Dieter Kuhlebrock und seine Königin zwei Jahre begleiten, besteht aus Benjamin Busch und Lea Selina Kramer (1. Kompanie), Jan-Niklas Hüttig und Victoria Motz (2. Kompanie), Christian Rempe und Hella Pammel (3. Kompanie) sowie Torben Max und Anna-Lena Wiesemann (4. Kompanie).

Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann hat auch auf die Königsscheibe geschossen. Es gibt übrigens die uralte Regel, dass der Bürgermeister die Schützenkönigswürde übernehmen muss (!), wenn sich kein neuer König findet. Dazu kam es natürlich nicht. Foto: Michael Robrecht

Jugendpokal

Den Jugendpokal holten Torben Max (4. Kompanie) und Marcel Bast (1. Kompanie) beim Schießwettbewerb 2022.