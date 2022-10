Discounter Lidl reißt seinen Supermarkt in Höxter ab und baut neu

Der Lebensmitteldiscounter Lidl reißt seine Filiale in Höxter in der Lütmarser Straße 76 ab und baut an selber Stelle einen neuen Supermarkt. Damit will Lidl seinen Kunden eine noch modernere Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsmöglichkeiten bieten. Das Millionenprojekt solle noch möglichst in diesem Späterbst beginnen, kündigte Michael Dumler (Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Paderborn) gegenüber dem WB heute an.

„Wir bauen für dich neu“. Mit dieser kleinen Karte werden in Höxter die Kunden über die Schließungs- und Neubaupläne für den Lidl-Markt informiert. Der Discounter schließt dort am 5. November.

„Wir bauen für dich neu“ ist eine Infokarte überschrieben, die die Kundinnen und Kunden in Höxter an den Lidl-Kassen erhalten. Bis Samstag, 5. November, um 16 Uhr habe die Filiale Höxter noch geöffnet. Dann werde gebaut. Lidl bedankt sich bei den Kunden für ihre Treue und verweist darauf, dass die nächsten Lidl-Supermärkte in Holzminden, Allersheimer Straße, und Brakel, Warburger Straße, die Höxteraner Kunden erwarten und auch die Treuepunkte einlösen würden.

Blick in den Lidl in Höxter in der Lütmarser Straße. Das komplette Hallengebäude wird abgerissen. Energetische Optimierung ist ein Thema. Foto: Michael Robrecht

Auch in Brakel und Warburg wurde Konzept schon umgesetzt

Viele Höxteraner und auch die Kunden aus den umliegenden Ortschaften hat das Lidl-Neubauprojekt überrascht. Lidl-Immobilienchef Dumler zum WB: „Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Höxter möchten wir unseren Kunden eine neue und moderne Filiale mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten. Daher planen wir die vorherige Filiale gegen einen zukunftsfähigen Filialneubau in gleicher Straße zu ersetzen. Der Spatenstich für den Neubau erfolgt voraussichtlich noch in diesem Jahr. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt darüber hinaus keine weiteren Angaben machen können, da wir uns derzeit noch in der Planungsphase der Filiale befinden.“ Auch in Brakel und Warburg wurde und wird das Konzept schon ähnlich umgesetzt.

Lidl setzt auf hochwertigeres Erscheinungsbild in Märkten

Das Konzept für Neubauten ist bundesweit bei Lidl bereits zu sehen: Für eine übersichtliche, optisch ansprechende und hochwertigere Präsentation sollen moderne Regalsysteme und Kühlmöbel sorgen. Lidl richtet sich dabei konsequent an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. Zur raschen und möglichst einfachen Orientierung kennzeichnet Lidl die einzelnen Produktkategorien künftig oberhalb der Regale. Insbesondere das Frischesortiment erhält künftig deutlich mehr Fläche. Es geht um Obst, Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukte. Auf diese Weise will Lidl seinen Kunden in diesem wichtigen Sortimentsbereich eine noch größere Auswahl an frischen Qualitätsprodukten anbieten. Die energetische Sanierung bildet dabei einen wichtigen Aspekt der Umgestaltung. Eine rundum neue Elektrik, eine energiesparende LED-Beleuchtung und eine intelligente Gebäudesteuerung sorgen für einen deutlich reduzierten Stromverbrauch sowie einen kleineren CO₂-Fußabdruck

Für den Standort Höxter heißt die Neubauentscheidung, dass das eigentlich relativ neue Hallengebäude komplett verschwindet und das Gelände mit Parkplätzen und Anfahrten sich 2023 völlig neu präsentieren wird. Konkrete Planungen für den Neubau laufen noch. Lidl macht den großen „Rundumschlag“ und positioniert sich im heiß umkämpften Discountermarkt gegen Rewe, Netto, Aldi und Kaufland in der Kreisstadt neu.

Bei Netto an der Lüre/B 64 in Höxter wird schwer gebaut. Der Supermarkt wird erweitert und erhält bis zur Wiedereröffnung im Dezember 2022 mehr Sortiment. Foto: Michael Robrecht

Auch der Netto an der Ecke Zur Lüre/B 64 in Höxter wird zurzeit stark baulich erweitert. Bis Anfang Dezember (Nikolaustag) wird dort gebaut und renoviert. Die Anbauten sind schon sichtbar. Die integrierte Filiale der Bäckerei Engel ist in einen Container auf die andere Straßenseite auf das dortige Engel-Grundstück verlegt worden. In der Lüre starten zudem Tiefbauarbeiten für Mittel- und Niederspannungskabel, was zu Straßensperrungen und Bauarbeiten auch an Privatgrundstücken und Hausanschlüssen führt. Eine Vollsperrung gibt es zwischen Maschinenfabrik Gronemeyer bis zur Gutenbergstraße.

Kaum ist der erste Spatenstich getan, sind die Fundamente für den neuen Handwerker-Park Pfennigbreite/Lütmarser Straße in Höxter schon gegossen. Firma Elf liefert drei Hallen. Foto: Michael Robrecht

Weitere Baustellen in Höxter eröffnet

In Höxter gibt es zurzeit nicht nur die vielen Landesgartenschau-Bauprojekte. Auch viele gewerbliche und öffentliche Bauvorhaben laufen zeitgleich. Kaum ist der erste Spatenstich getan, da sind die Fundamente für den neuen Handwerker-Park Pfennigbreite/Lütmarser Straße in Höxter schon gegossen. Firma Elf liefert drei Hallen. Im Schulzentrum wird an den Fundamenten für den neuen viergruppigen Kindergarten gearbeitet. Im Quartier Wegetalstraße/Neue Straße wird das Hinterhofgelände aufgewertet. Der Bau von 24 Wohnungen für Menschen mit psychischen Behinderungen ist fast fertig. Saniert wird zurzeit auch die Star-Tankstelle an Höxters Weserbrücke.

Sanierungsarbeiten laufen an der Star-Tankstelle neben der noch länger geschlossenen Weserbrücke in Höxter. Foto: Michael Robrecht

Das Quartier Neue Straße/Wegetalstraße in Höxters Innenstadt wird seit Montag umgestaltet. Foto: Stadt Höxter